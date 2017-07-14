Клюшки для гольфа Дональда Трампа ушли с молотка

Набор клюшек для гольфа, который ранее принадлежал президенту США Дональду Трампу, ушел с молотка за 29,7 тысячи долларов.

Оценочная стоимость спортивного инвентаря составляла не менее 30 тысяч долларов.

Прежним хозяином клюшек являлся Эндрю Ломбардо, который более 10 лет назад подносил спортивные снаряды Дональду Трампу, сообщает Life.