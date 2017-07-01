Клюшки для гольфа Дональда Трампа выставят на публичные торги
В США на аукцион выставят именные клюшки для гольфа, принадлежащие американскому президенту Дональду Трампу.
Владельцем лота является американец Эндрю Ламбардо, который 10 лет назад получил клюшки в подарок от Трампа за то, что подносил спортивные снаряды будущему главе государства на поле в Бедминстере, пишет портал Life.
Сообщается, что за этот раритет Ламбардо намерен получить более 30 тысяч долларов. Как пишет агентство Ura.ru, на каждой клюшке выгравировано имя президента: D.Trump. Недавно президент поменял гравировку и теперь на спортинвентаре пишут DJT1.
Ранее на аукционе за 383 доллара был продан завтрак с замглавы МВД Украины Анастасией Деевой.
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