Ключевская сопка выбросила столб пепла на 7 километров
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря.
Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Сопка выбросила пепел в пятницу днем по местному времени. Шлейф растянулся почти на 60 километров.
Ключевская сопка является одним из самых активных вулканов в Евразии.
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