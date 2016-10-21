Ключевская сопка выбросила столб пепла на 7 километров

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря.

Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Сопка выбросила пепел в пятницу днем по местному времени. Шлейф растянулся почти на 60 километров.

Ключевская сопка является одним из самых активных вулканов в Евразии.