Ключевская сопка выбросила пепел на высоту 6 километров

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбрасывает пепел на высоту 6 км над уровнем моря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

- Столб пепла от Ключевской сопки во вторник утром по местному времени поднялся на 6 километров над уровнем моря. Пепловые выбросы из вулкана в последние дни происходят постоянно разницей в считанные минуты, «подпитывая» столб пепла над вулканом, - отметил представитель РАН.