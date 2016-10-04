Ключевская сопка выбросила пепел на высоту 6 километров
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбрасывает пепел на высоту 6 км над уровнем моря.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
- Столб пепла от Ключевской сопки во вторник утром по местному времени поднялся на 6 километров над уровнем моря. Пепловые выбросы из вулкана в последние дни происходят постоянно разницей в считанные минуты, «подпитывая» столб пепла над вулканом, - отметил представитель РАН.
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