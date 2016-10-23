Ключ от шкафчика с «Титаника» продан на аукционе за 104 тысячи долларов

Ржавый ключ от шкафчика с "Титаника" продан на аукционе на западе Англии за 104 тысячи долларов. Артефакт принадлежал управляющему судна, который был одним из полутора тысяч человек, погибших во время крушения парохода.

"Титаник" потерпел крушение в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом. В результате катастрофы погибли, по разным данным, от 1495 до 1635 человек, более 700 удалось спастись.

В ноябре прошлого года меню с последнего обеда, которым угощали пассажиров "Титаника", ушло с молотка в США примерно за такую же сумму – 118 тысяч долларов, сообщает ТАСС.