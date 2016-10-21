«Клоуны-убийцы» появились в Германии
Образ "клоуна-убийцы" переместился с телеэкранов в реальную жизнь. В последние дни из США поступают сообщения о стоящих вдоль автострад или в лесу незнакомцах в ярком гриме и с воздушными шариками в руках.
Теперь такие новости приходят из Германии. Только за эту неделю в стране зафиксировано пять нападений "клоунов" на прохожих. Уже заведено одно уголовное дело в отношении одного такого хулигана по подозрению в нанесении телесных повреждений.
Другие подобные инциденты без пострадавших произошли в Берлине, Грайфсвальде и в Ростоке. В полиции считают, что все это объясняется приближающимся Хэллоуином, сообщает ТАСС.
Следующая новость Найден простой метод защитить ребенка от депрессии
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии