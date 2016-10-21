«Клоуны-убийцы» появились в Германии

Образ "клоуна-убийцы" переместился с телеэкранов в реальную жизнь. В последние дни из США поступают сообщения о стоящих вдоль автострад или в лесу незнакомцах в ярком гриме и с воздушными шариками в руках.

Теперь такие новости приходят из Германии. Только за эту неделю в стране зафиксировано пять нападений "клоунов" на прохожих. Уже заведено одно уголовное дело в отношении одного такого хулигана по подозрению в нанесении телесных повреждений.

Другие подобные инциденты без пострадавших произошли в Берлине, Грайфсвальде и в Ростоке. В полиции считают, что все это объясняется приближающимся Хэллоуином, сообщает ТАСС.