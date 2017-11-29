В Клину подросток пырнул ножом своего одноклассника

Ученик восьмого класса Высоковской школы № 1 Клинского района Подмосковья ударил ножом в шею своего одноклассника.

«Мальчика увезли в реанимацию. Он жив. Но нам вообще запретили учителя рассказывать об этом», – сообщил ученик школы Анатолий Н.

Подозреваемый 14-летний подросток задержан и допрошен. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении школьника меры пресечения.

По данному факту проводится проверка следственными органами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».