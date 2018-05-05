В Клину обнаружен снаряд времен Второй мировой войны
В деревне Белавино под Клином найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, он не представляет угрозы для местных жителей. Ближайшие к месту находки жилые строения расположены в 500 метрах.
Для безопасности людей рядом с обнаруженным снарядом выставили охрану ОМВД Клина. Работы по ликвидации боеприпаса будет произведены 7 мая. В них задействуют 5 специалистов и 2 единицы техники.
В конце апреля в лесном массиве Ленинградской области был обнаружен снаряд времен ВОВ. Боеприпас обезвредили на месте.
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