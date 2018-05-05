В Клину обнаружен снаряд времен Второй мировой войны

В деревне Белавино под Клином найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, он не представляет угрозы для местных жителей. Ближайшие к месту находки жилые строения расположены в 500 метрах.

Для безопасности людей рядом с обнаруженным снарядом выставили охрану ОМВД Клина. Работы по ликвидации боеприпаса будет произведены 7 мая. В них задействуют 5 специалистов и 2 единицы техники.

В конце апреля в лесном массиве Ленинградской области был обнаружен снаряд времен ВОВ. Боеприпас обезвредили на месте.