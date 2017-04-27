Клинцевич прокомментировал вероятность ядерного удара со стороны США
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич разъяснил заявление представителя Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира о возможном ядерном ударе со стороны США.
Он пояснил, что заявление генерала, во-первых, адресовано мировому сообществу. Во-вторых, оно является сигналом Вашингтону о том, что люое развиие событий не станет неожиданностью для Москвы.
«И, наконец, самый главный адресат – российские граждане. Им нечего опасаться: ситуация под контролем», - цитирует РИА ФедералПресс запись Клинцевича на странице в Facebook.
Сенатор также отметил, что сегодня самой верной гарантией сохранения мира является способность России дать жесткий ответ на возможную агрессию.
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