Клинтон забыла в Москве документы с гостайной США

Американские СМИ рассказали, что во время работы госсекретарем Хиллари Клинтон в номере гостиницы в России забыла папку с секретными документами.

Данные приводятся со ссылкой на опубликованные Федеральным бюро расследований (ФБР) материалы из переписки Клинтон. По данным СМИ, в России в гостиницу Хиллари Клинтон принесли папку с документами, которые содержали гостайну. После того, как госсекретарь покинула номер, в нем была обнаружена сумка с бумагами, сообщает РБК. При этом в ФБР отмечают, что по правилам папку вообще не следовало приносить в гостиничный номер.

Информация была обнародована из служебной электронной почты кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон. Ранее сообщалось, что она использовала служебную почту для личной переписки.

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