Клинтон выиграла третьи дебаты у Трампа
Американцы отдали победу Хиллари Клинтон в третьих теледебатах с Дональдом Трампом.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные телекомпанией CNN.
Клинтон поддержали 52 процента избирателей, тогда как за Трампа проголосовали 39 процентов.
Рейтинг Трампа немного упал после публикаций видеозаписей, где кандидат в президенты США оскорбительно высказывается в адрес женщин.
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