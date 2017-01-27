Клинтон уличили в получении на выборах более 800 тысяч недействительных голосов

Политолог вирджинского университета «Олд Доминион» Джесси Ричман, занимавшийся доскональным изучением результатов президентских выборов в США, заявил, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила более 800 тысяч недействительных голосов.

Речь идет о лицах, которые не являются гражданами США и соответственно не имеют права участвовать в голосовании, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Times.

Авторы публикации подчеркивают, что вывод ученых «подкрепляет доводы» президента США Дональда Трампа о мошеннических махинациях на выборах, хотя и «далеко не соответствует» количественным оценкам, которые приводил глава государства.

Ранее Трамп утверждал, что незаконно поданных голосов на выборах было до 5 миллионов, и обещал провести расследование по данному вопросу.

Общая численность лиц, проживающих в США без гражданства, оценивается примерно в 20 миллионов человек. На основании социологических исследований, проведенных целым консорциумом университетов, Ричман утверждает, что примерно 6,4 процента этих людей голосовали на выборах в ноябре 2016 года. При этом он исходит из того, что подавляющее большинство нелегальных голосов - 81 процент - были поданы за Клинтон.

Получается, что общая прибавка в голосах для Клинтон должна была составить свыше 834 тысяч.

Как подчеркивает автор исследования, это точно улучшило конечные показатели кандидата от демократов, а возможно, помогло ей победить в одном из штатов страны.

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