Клинтон и Трамп разошлись в оценке роли России в Сирии на теледебатах

Во время теледебатов, в которых приняли участие кандидаты в президенты от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, участники дискуссии разошлись в оценке роли России в урегулировании сирийского конфликта. Клинтон обвинила Кремль в попытках «уничтожить Алеппо», Трамп же призвал к объединению усилий с Москвой.

По мнению бывшей первой леди США, нужно нажать на Россию и создать в Сирии бесполетные зоны. Она заявила также, что Россия «поставила все на кон в Сирии», потому что желает видеть президентом Соединенных Штатов Трампа. Миллиардер свою связь с Кремлем опроверг, но назвал главной целью пребывания США в Сирии борьбу с терроризмом, которую невозможно вести без консолидации усилий с Москвой.

- Думаю, что попытка связать Трампа с Россией является одним из инструментов электоральной борьбы для Клинтон в условиях конфликтных отношений с Москвой, которые сегодня находятся в низшей стадии конфликта. Россия – это не лучший образ для американского электората, поэтому увязывание конкурентного кандидата с врагом представляется серьезным ходом на уменьшение его шансов на победу, - прокомментировала суть полемики ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Виктория Журавлева.