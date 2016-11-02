Клинтон советовали избавиться от писем в связи со скандалом

Глава штаба Клинтон Джон Подеста предложил избавиться от почтовых сообщений сразу же, как начался скандал с перепиской, следует из материалов, опубликованных на портале WikiLeaks.

Как отмечает портал «Экономика сегодня», в тот же день, как Хиллари Клинтон оказалась в центре скандала из-за использования личной электронной почты в служебных целях, нынешний глава избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии посоветовал экс-госсекретарю немедленно избавиться от всех сообщений на сервере.

1 ноября, на сайте WikiLeaks была опубликована 25-я часть писем с почтового ящика Джона Подесты. Таким образом, по подсчетам, всего к данному моменту на сайте уже было размещено порядка 42 тысяч писем, написанных главой избирательного штаба Клинтон.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Клоунариум откроют в московском парке «Сказка» в декабре

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО