Клинтон советовали избавиться от писем в связи со скандалом

Глава штаба Клинтон Джон Подеста предложил избавиться от почтовых сообщений сразу же, как начался скандал с перепиской, следует из материалов, опубликованных на портале WikiLeaks.

Как отмечает портал «Экономика сегодня», в тот же день, как Хиллари Клинтон оказалась в центре скандала из-за использования личной электронной почты в служебных целях, нынешний глава избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии посоветовал экс-госсекретарю немедленно избавиться от всех сообщений на сервере.

1 ноября, на сайте WikiLeaks была опубликована 25-я часть писем с почтового ящика Джона Подесты. Таким образом, по подсчетам, всего к данному моменту на сайте уже было размещено порядка 42 тысяч писем, написанных главой избирательного штаба Клинтон.