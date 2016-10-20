Клинтон собирается добиваться в САР бесполетной зоны

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон отметила, что намерена добиваться создания бесполетной зоны в Сирии.

- Я буду продолжать добиваться бесполетной и безопасной зоны в Сирии не только для того, чтобы помочь обеспечить безопасность сирийцам и остановить нестихающие потоки беженцев, но и для того, чтобы оказать давление на сирийское правительство и на русских, чтобы у нас, возможно, начались серьезные переговоры, необходимые для окончания конфликта и продвижения политического урегулирования, - сказала кандидат в ходе третьих теледебатов.

Дебаты прошли в Лас-Вегасе.

По ее словам, в Сирии будет процветать терроризм до тех пор, «пока гражданская война, подпитываемая Ираном и Россией будет продолжаться».