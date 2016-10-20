Клинтон собирается добиваться в САР бесполетной зоны
Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон отметила, что намерена добиваться создания бесполетной зоны в Сирии.
- Я буду продолжать добиваться бесполетной и безопасной зоны в Сирии не только для того, чтобы помочь обеспечить безопасность сирийцам и остановить нестихающие потоки беженцев, но и для того, чтобы оказать давление на сирийское правительство и на русских, чтобы у нас, возможно, начались серьезные переговоры, необходимые для окончания конфликта и продвижения политического урегулирования, - сказала кандидат в ходе третьих теледебатов.
Дебаты прошли в Лас-Вегасе.
По ее словам, в Сирии будет процветать терроризм до тех пор, «пока гражданская война, подпитываемая Ираном и Россией будет продолжаться».
Следующая новость «Ростов» проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов «Атлетико»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии