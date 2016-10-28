Клинтон в случае победы на выборах сделает Байдена госсекретарем

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон рассказала о ключевых назначениях в случае избрания ее главой государства, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.

По ее словам, вице-президент США Джозеф Байден является лучшей кандидатурой на пост государственного секретаря.

Сам Байден пока не знает о таких планах США.

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