Клинтон в случае победы на выборах сделает Байдена госсекретарем
Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон рассказала о ключевых назначениях в случае избрания ее главой государства, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.
По ее словам, вице-президент США Джозеф Байден является лучшей кандидатурой на пост государственного секретаря.
Сам Байден пока не знает о таких планах США.
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