Клинтон в случае победы на выборах сделает Байдена госсекретарем

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон рассказала о ключевых назначениях в случае избрания ее главой государства, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.

По ее словам, вице-президент США Джозеф Байден является лучшей кандидатурой на пост государственного секретаря.

Сам Байден пока не знает о таких планах США.