Клинтон решила больше не участвовать в выборах
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон не намерена в дальнейшем претендовать на выборные должности.
На форуме «Женщины в мире» телекомпании CNN в Нью-Йорке она заявила, что ищет для себя интересное занятие, которое не будет иметь отношения к выборам.
Экс-помощница Клинтон Нира Тэнден, сообщила, что та планирует работать в социальной сфере. В частности, заниматься оказанием помощи нуждающимся семьям и несовершеннолетним, передает РИА ФедералПресс.
Следующая новость В Совфеде заявили о возможном прекращении военных контактов с США
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии