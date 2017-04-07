Клинтон решила больше не участвовать в выборах

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон не намерена в дальнейшем претендовать на выборные должности.

На форуме «Женщины в мире» телекомпании CNN в Нью-Йорке она заявила, что ищет для себя интересное занятие, которое не будет иметь отношения к выборам.

Экс-помощница Клинтон Нира Тэнден, сообщила, что та планирует работать в социальной сфере. В частности, заниматься оказанием помощи нуждающимся семьям и несовершеннолетним, передает РИА ФедералПресс.