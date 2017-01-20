Клинтон пришла на инаугурацию Трампа из уважения к американской демократии

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, заявила, что пришла на инаугурацию нового главы Белого дома из уважения к американской демократии и ее ценностям.

«Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», — цитирует RT запись, сделанную Клинтон в Twitter.

Ранее сообщалось, что церемонию инаугурации Дональда Трампа решили бойкотировать многие политические деятели США, но на нее прибыли Билл и Хиллари Клинтон.

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