Клинтон пришла на инаугурацию Трампа из уважения к американской демократии
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, заявила, что пришла на инаугурацию нового главы Белого дома из уважения к американской демократии и ее ценностям.
«Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», — цитирует RT запись, сделанную Клинтон в Twitter.
Ранее сообщалось, что церемонию инаугурации Дональда Трампа решили бойкотировать многие политические деятели США, но на нее прибыли Билл и Хиллари Клинтон.
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