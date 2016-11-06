Клинтон поручала прислуге распечатывать секретные документы
Хиллари Клинтон во время работы на посту госсекретаря США у себя дома регулярно просила свою прислугу распечатывать секретные документы. Это сообщается в расследовании ФБР по поводу «почтового скандала», связанного с Клинтон.
В выдержках из расследования ФБР указывается, что домашняя хозяйка особняка Клинтон в Вашингтоне Марина Сантос распечатывала конфиденциальные документы, к которым у нее не было специального доступа.
Среди распечатанной Сантос документации были черновики речей госсекретаря, конфиденциальные памятки и информационные заметки, а также подготовленные для Клинтон материалы перед ее телефонными переговорами с главами иностранных государств, сообщает РИА Новости.
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