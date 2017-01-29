Клинтон поддержала митингующих против ужесточения миграционной политики в США
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала участников акций протестов против ужесточения миграционной политики в стране.
По ее словам, люди собрались по всей стране, чтобы защитить ценности и конституцию США.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Об этом сообщает ТАСС.
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