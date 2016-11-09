Клинтон поблагодарила избирателей и пожелала Трампу стать успешным президентом

Потерпевшая поражение на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в обращении к своим избирателям выразила надежду на то, что ее соперник Дональд Трамп станет успешным главой государства.

- Минувшей ночью я поздравила Дональда Трампа с победой и предложила работать с ним на благо нашей страны. Я надеюсь, что он будет успешным президентом, - цитирует Клинтон «Интерфакс».

Бывшая первая леди страны извинилась перед своими сторонниками за поражение.

- Я знаю, как вам больно, потому что так же больно мне, - заявила Клинтон.

Кандидат в президенты США от Демократической партии заметила также, что выборная кампания выявила многие проблемы в американском обществе, и некоторые из них оказались более значительными, чем предполагалось политологами.