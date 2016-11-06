Клинтон опережает Трампа на пять пунктов
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника республиканца Дональда Трампа на пять пунктов, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC за два дня до выборов.
Согласно исследованию, за Клинтон свои голоса готовы отдать 48 процентов респондентов, а Трампа поддержали лишь 43 процента возможных избирателей.
Президентские выборы в США пройдут 8 ноября, сообщает «Интерфакс».
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