Клинтон опережает Трампа на 12 процентов по результатам опроса

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон опережает своего соперника Дональда Трампа на 12 процентов по результатам опроса, сообщает «Ридус» со ссылкой на СМИ.

Такой отрыв является рекордом.

Согласно данным, полученным 22 октября, Клинтон готовы поддержать 50 процентов респондентов. Трампа — 38 процентов.

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