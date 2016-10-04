Клинтон опережает Трампа в предвыборной гонке

Результаты опросов общественного мнения в США, проводимые различными американскими СМИ, свидетельствуют, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа.

Так, опрос, проведенный Politico and Morning Consult, показал, что за Клинтон сегодня были бы готовы проголосовать 42 процента избирателей, за Трампа - 36 процентов.

По результатам опроса CNN/ORC, Клинтон опережает Трампа со счетом 47 процентов на 42 процента, примерно такие же результаты показал и распространенный в минувшую пятницу опрос, который провела телекомпания Fox - 49 процентов за Клинтон и 44 процента за Трампа, сообщает Интерфакс.

Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, результаты опросов не дают реальной картины расстановки сил. Например, опрос Los Angeles Times показал, что Трампа поддерживают 47 процентов, в то время как Клинтон - 42,4 процентов.

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