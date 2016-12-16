Клинтон объяснила свое поражение на президентских выборах «личной местью Путина»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что российские хакерские атаки были направлены не только против нее, но еще и против американской демократии, а руководил всем этим лично президент РФ Владимир Путин, у которого с Клинтон есть какие-то «личные счеты».

- Это не просто атака на меня и мою кампанию, хотя это тоже подлило масла в огонь. Это атака на нашу страну. Речь идет о целостности нашей демократии и безопасности нашего народа, — цитирует Клинтон RT со ссылкой на The New York Times.

Бывшая первая леди страны не конкретизировала, из-за чего российский лидер испытывает к ней личную неприязнь, однако отметила, что не сомневается в том, что за кибератаками стоит Россия.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к атакам серверов Демократической партии. В частности, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал очередную порцию сообщений на эту тему «смешной чушью».

Ранее Барак Обама поручил спецслужбам США провести полномасштабное расследование кибератак и завершить его до истечения срока его полномочий на посту президента США.