Клинтон объяснила свое поражение на президентских выборах «личной местью Путина»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что российские хакерские атаки были направлены не только против нее, но еще и против американской демократии, а руководил всем этим лично президент РФ Владимир Путин, у которого с Клинтон есть какие-то «личные счеты».

- Это не просто атака на меня и мою кампанию, хотя это тоже подлило масла в огонь. Это атака на нашу страну. Речь идет о целостности нашей демократии и безопасности нашего народа, — цитирует Клинтон RT со ссылкой на The New York Times.

Бывшая первая леди страны не конкретизировала, из-за чего российский лидер испытывает к ней личную неприязнь, однако отметила, что не сомневается в том, что за кибератаками стоит Россия.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к атакам серверов Демократической партии. В частности, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал очередную порцию сообщений на эту тему «смешной чушью».

Ранее Барак Обама поручил спецслужбам США провести полномасштабное расследование кибератак и завершить его до истечения срока его полномочий на посту президента США.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: выборы
Следующая новость Таможенного эксперта миссии ЕС на Украине и в Молдавии избили и ограбили в Одессе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО