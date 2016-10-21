Клинтон обвиняют в раскрытии секретной информации во время теледебатов

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон во время теледебатов с Дональдом Трампом могла выдать засекреченные сведения.

Она рассказала об использовании «красной кнопки» президентом США. По ее словам, если Барак Обама отдаст приказ об использовании ядерного оружия, то до запуска ракет пройдет четыре минуты, сообщает Fox News.

По данных экспертов, это секретная информация. В частности, противники не должны знать о возможном нанесении ответного удара.

- Она склонна использовать информацию, полученную на посту госсекретаря для того, чтобы произвести такое впечатление, что она знает ответы на все вопросы, - заявил телеканалу бывший стратегический планировщик Африканского командования вооруженных сил США Дэн Магуайр.