Клинтон обогнала по популярности Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв по популярности от своего соперника в предвыборной гонке - республиканца Дональда Трампа - до 12 процентных пунктов.

Такого разрыва между двумя кандидатами еще не было. Главной причиной снижения популярности Трампа является крайне негативная реакция избирателей на недавний «женский» скандал.

С критикой обрушились как демократы, так и республиканцы. Миллиардер выступил со специальным видеообращением, в котором принес извинения всем женщинам, сообщает ТАСС.