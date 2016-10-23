Клинтон обогнала по популярности Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв по популярности от своего соперника в предвыборной гонке - республиканца Дональда Трампа - до 12 процентных пунктов.
Такого разрыва между двумя кандидатами еще не было. Главной причиной снижения популярности Трампа является крайне негативная реакция избирателей на недавний «женский» скандал.
С критикой обрушились как демократы, так и республиканцы. Миллиардер выступил со специальным видеообращением, в котором принес извинения всем женщинам, сообщает ТАСС.
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