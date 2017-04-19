В клинике Пензы врачами работали люди без образования

В Пензе сотрудники полиции задержали руководство и персонал международной медицинской клиники, располагавшейся в одном из торговых центров города.

В правоохранительные органы стали массово обращаться местные жители, жалующие на аферистов из клиники. Им предлагали бесплатную медицинскую диагностику, после которой вынуждали заключать невыгодные для них кредитные договоры на оплату медицинских услуг в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что в клинике работали сотрудники без медицинской подготовки, а комплексную диагностику здоровья проводил мужчина с образованием автомеханика.

Как отмечает Lenta.ru, двое руководителей клиники — жители Краснодарского края — по решению суда арестованы. Еще один фигурант помещен под домашний арест, с остальных взята подписка о невыезде. Их обвиняют в крупном мошенничестве.

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