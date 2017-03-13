Климкин увидел провокацию в выборе РФ участницы «Евровидения»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает решение России отправить на «Евровидение» Юлию Самойлову провокационным.

По его словам, СБУ начало проверку в отношении певицы, поскольку есть заявления о ее выступлении в Крыму.

«Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями», - цитирует министра РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление Климкина на своей странице в Facebook. «О том, что закон должен быть один для всех господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово «Донбасс»: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее», - написала она.

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