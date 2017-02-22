Климкин призвал лишить РФ право вето в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил л необходимости срочно реформировать Совет Безопасности ООН и лишить Россию права вето при принятии решений, которые касаются ситуации на Донбассе.

Киев продолжает настаивать на том, что Россия является стороной во внутриукраинском конфликте. В связи с этим Климкин сослался на положение Устава ООН о том, что «сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения».

«Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ», - цитирует украинского министра ТАСС.

Россия категорически против любых изменений, касающихся права вето. Ее позицию разделяют США и Китай. В то же время Великобритания и Франция допускают возможность добровольного отказа от него.

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