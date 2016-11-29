Климкин назвал невозможным урегулирование в Донбассе без перекрытия границы с РФ

Украинская сторона настаивает на том, что урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без перекрытия границы с Россией силами ОБСЕ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи «нормандской четверки» на уровне глав внешнеполитических ведомств в Минске.

- Без перекрытия границы со стороны ОБСЕ движения вперед быть не может, - цитирует Климкина ТАСС.

Российская сторона категорически не согласна с изоляцией Донбасса и будет продолжать отправлять гуманитарную помощь жителям региона.