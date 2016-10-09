Климкин не настаивает на срочном введении визового режима с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин неожиданно выступил против форсированного введения визового режима с Россией. Ранее дипломат говорил, что украинская сторона в принципе готова к введению процесса выдачи виз.
"Я не выступал против введения виз с РФ. Вопрос поставлен неверно. Вопрос в том, что нам визовый режим даст и как мы это сделаем, в какие сроки, как это будет влиять на наших граждан в России. Это не вопрос недель, этот вопрос требует и серьезной политической проработки и логистики ", - заявил Климкин.
МИД Украины на этой неделе официально выступил с рекомендацией для всех граждан Украины воздерживаться от поездок в Россию под предлогом того, что там якобы участились случаи нарушения их прав, напоминает ТАСС.
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