Климкин не настаивает на срочном введении визового режима с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин неожиданно выступил против форсированного введения визового режима с Россией. Ранее дипломат говорил, что украинская сторона в принципе готова к введению процесса выдачи виз.

"Я не выступал против введения виз с РФ. Вопрос поставлен неверно. Вопрос в том, что нам визовый режим даст и как мы это сделаем, в какие сроки, как это будет влиять на наших граждан в России. Это не вопрос недель, этот вопрос требует и серьезной политической проработки и логистики ", - заявил Климкин.

МИД Украины на этой неделе официально выступил с рекомендацией для всех граждан Украины воздерживаться от поездок в Россию под предлогом того, что там якобы участились случаи нарушения их прав, напоминает ТАСС.