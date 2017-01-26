Клименко опроверг свое предложение использовать опыт Китая в ограничении интернета

Информация о том, что советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил использовать в России китайский опыт регулирования интернета для обеспечения информационной безопасности, не соответствует действительности.

Об этом сам Клименко заявил ТАСС, уточнив, что в ходе лекции «Информационная безопасность России» он просто рассказывал о существующих мировых практиках.

- На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ, как в Китае, не шло, - подчеркнул советник президента РФ.