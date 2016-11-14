Климат в Арктике меняется слишком быстро

Итальянские экологи очень обеспокоены климатическими изменениями, происходящими на данный момент в Арктическом регионе.

Судя по исходным данным, здешний климат меняется в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по всей планете. Итальянцы занялись мониторингом парниковых газов с территории Гренландии, а также кое-каких островов северной Атлантики и Сибири,- сообщает «РИА Новости».



Сейчас весьма важно наблюдать за изменениями, уверяют итальянцы, в особенностями за вечной мерзлотой. Собственно там содержится огромные запасы углерода, которые непременно будут выброшены в земную атмосферу в случае дальнейшего таяния ледников.