Климат в Арктике меняется слишком быстро
Итальянские экологи очень обеспокоены климатическими изменениями, происходящими на данный момент в Арктическом регионе.
Судя по исходным данным, здешний климат меняется в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по всей планете. Итальянцы занялись мониторингом парниковых газов с территории Гренландии, а также кое-каких островов северной Атлантики и Сибири,- сообщает «РИА Новости».
Сейчас весьма важно наблюдать за изменениями, уверяют итальянцы, в особенностями за вечной мерзлотой. Собственно там содержится огромные запасы углерода, которые непременно будут выброшены в земную атмосферу в случае дальнейшего таяния ледников.
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