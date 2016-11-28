Клиенты Сбербанка могут сами выбрать дизайн своих карт
Сбербанк запустил сервис, позволяющий клиентам выбирать изображения, наносимые на пластиковые карты.
Это могут быть фото звезд шоу-бизнеса, изображения героев фильмов и сериалов, а также собственные фотографии клиентов.
Стоимость новой услуги составляет 500 рублей, а за годовое обслуживание такой карты клиент должен будет заплатить 750 рублей.
Возможность выбора дизайна доступна для новых и выпускаемых дополнительно карт. На перевыпускаемые карты такая услуга пока не распространяется, сообщает OAne.ws.
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