Клиенты Сбербанка могут сами выбрать дизайн своих карт

Сбербанк запустил сервис, позволяющий клиентам выбирать изображения, наносимые на пластиковые карты.

Это могут быть фото звезд шоу-бизнеса, изображения героев фильмов и сериалов, а также собственные фотографии клиентов.

Стоимость новой услуги составляет 500 рублей, а за годовое обслуживание такой карты клиент должен будет заплатить 750 рублей.

Возможность выбора дизайна доступна для новых и выпускаемых дополнительно карт. На перевыпускаемые карты такая услуга пока не распространяется, сообщает OAne.ws.