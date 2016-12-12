Клиенты лишенных лицензий банков потеряли десятки миллиардов рублей

Клиенты банков, у которых в текущем году были отозваны лицензии, лишились 50 миллиардов рублей.

Это касается лиц, имевших вклады в размере более 1,4 миллиона рублей – суммы, возврат которой гарантируется государством, сообщает ТВЦ со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.

В общей сложности в текущем году лицензии были отозваны у 80 банков.

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