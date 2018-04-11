Клиентами МФЦ являются 96 процентов россиян

Более 96 процентов россиян пользуются услугами многофункциональных центров (МФЦ, говорится в материалах пресс-службы правительства РФ к ежегодному отчету премьер-министра перед Госдумой.

Кроме того, 64,3 процента граждан получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

По данным на 1 января текущего года создано 2777 МФЦ и 10558 небольших офисов «Мои документы».

Теперь россияне в среднем проводят в очередях за предоставлением госуслуг 18,7 минуты, сообщает «Интерфакс».