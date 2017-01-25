Кличко 22 раза отжался под окнами мэрии Киева в поддержку бойцов «АТО»

Приняв участие в флешмобе 22PushUpChallenge, мэр Киева Виталий Кличко 22 раза отжался под окнами здания горсовета в поддержку бойцов, возвращающихся из зоны так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.

- Я получил эстафету от киевской полиции 22PushUpChallenge — 22 отжимания, чтобы поддержать украинских воинов, которые возвращаются сейчас из зоны АТО. Я уверен в том, что каждый украинец должен быть сильным и здоровым, чтобы иметь возможность защитить себя и свою страну. С огромным удовольствием сейчас смогу сделать это, — цитирует Кличко Лайф.

Градоначальник выложил видео со своими физическими упражнениями на свой странице в Фейсбуке.