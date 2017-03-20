Кличко рассказал СМИ о своей мечте

Мэр Киева Виталий Кличко мечтает о появлении в украинской столице улицы имени себя и брата.

По словам Кличко, это было бы лучшим признанием спортивных достижений семейства и его личных заслуг в качестве градоначальника, передает агентство Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Кличко также рассказал, что подчиненное в городской администрации за глаза называют его Boss из-за участия в рекламе данной компании, а иногда просто «Большой».