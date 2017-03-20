Кличко рассказал СМИ о своей мечте
Мэр Киева Виталий Кличко мечтает о появлении в украинской столице улицы имени себя и брата.
По словам Кличко, это было бы лучшим признанием спортивных достижений семейства и его личных заслуг в качестве градоначальника, передает агентство Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Кличко также рассказал, что подчиненное в городской администрации за глаза называют его Boss из-за участия в рекламе данной компании, а иногда просто «Большой».
Следующая новость Власти Китая решили сократить численность армии
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии