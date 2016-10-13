Кличко в прямом эфире сложил 13 и 3 и получил 15

Выступая в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал незнание арифметики. Подсчитывая количество снегоуборочной техники, готовой к зиме, градоначальник сложил 13 и 3, и в итоге у него получилось 15.

- Мы получили помощь от Федеративной Республики Германия. Сегодня я встречал пятнадцать автомобилей, которые были на таможне, тринадцать из которых MAN, а три – Mercedes, - цитирует Кличко РИА «Новости» со ссылкой на ролик, выложенный на YouTube.

Это уже не первый ролик, героем которого становится знаменитый боксер-тяжеловес. Так, в одном из своих выступлений Кличко призвал жителей столицы Украины хорошенько «подготовиться к земле».

Арифметические казусы также уже случались с мэром. Недавно, выступая на канале ТСН, Кличко заявил, что у него «есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров».

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