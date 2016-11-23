Кличко допросили по делу о «майдане»

Мэр Киева Виталий Кличко был допрошен в качестве свидетеля по делу о «майдане» в 2013-2014 годах, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины. Как отмечается в материале «РИА Новости», допрос Кличко состоялся 16 ноября.

Ранее Генпрокуратура также допросила президента Украины Петра Порошенко. Глава государства беседовал со следователями около шести часов. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что по делу об акциях протеста в Киеве также были допрошены лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, экс-премьер страны Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других городах Украины. Новая власть получила признание со стороны Евросоюза и США.