Кладоискатель дал совет по поиску ценных монет под Москвой

На территории Московской области находится большое количество древних монет, заявил руководитель кладоискательской компании Владимир Порываев.

Их стоимость может достигать 8 тысяч рублей. Чтобы найти клад, эксперт советует ходить по старым дорогам, которые использовались до и после войны и были заброшены.

Порываев подчеркнул, что необходимо исследовать полянки рядом с дорогами, там наверняка должны быть монеты.

Он добавил, что стоимость отдельных находок может доходить до 20 тысяч рублей. К таким монетам относятся те, которые были выпущены с 1933 по 1935 годы, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее при реставрации ВДНХ был найден фрагмент живописи неизвестного автора.