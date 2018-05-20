Кладоискатель дал совет по поиску ценных монет под Москвой
На территории Московской области находится большое количество древних монет, заявил руководитель кладоискательской компании Владимир Порываев.
Их стоимость может достигать 8 тысяч рублей. Чтобы найти клад, эксперт советует ходить по старым дорогам, которые использовались до и после войны и были заброшены.
Порываев подчеркнул, что необходимо исследовать полянки рядом с дорогами, там наверняка должны быть монеты.
Он добавил, что стоимость отдельных находок может доходить до 20 тысяч рублей. К таким монетам относятся те, которые были выпущены с 1933 по 1935 годы, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Ранее при реставрации ВДНХ был найден фрагмент живописи неизвестного автора.
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