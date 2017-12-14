Кивок головой делает женщину привлекательнее

Ученые из Японии выяснили, что кивок головой делает человека на 30% привлекательнее.

Команда исследователей провела несколько экспериментов, чтобы оценить, как обычные кивки влияют на впечатление окружающих людей.

Психоневрологи Юн-ичиро Кавахара (Jun-ichiro Kawahara) и Такаюки Осуги (Takayuki Osugi) показывали всем добровольцам старше 18 лет короткие ролики с моделями женщин, одни из которых кивали головой, другие качали из стороны в сторону, а третьи вовсе не двигались. Участники оценивали привлекательность женщин и их расположенность к коммуникации по шкале от 0 до 100.

Ученые выяснили, что привлекательнее и доступнее для общения оказались те модели, которые кивали головой, передает «Медпортал».

«Наше исследование также продемонстрировало, что кивок в первую очередь повышает симпатию, связанную с личностными чертами, а не с физическим внешним видом», - объяснил Кавахара.

В перспективе ученые планируют провести эксперимент по восприятию мужских образов и лиц, принадлежащих разным возрастам и этносам.