Киты защитили женщину от нападения акулы

В Тихом океане горбатые киты спасли биолога Нэн Хаузер от атаки тигровой акулы.

Инцидент произошел в районе островов Кука. Биолог плавала рядом с одним из китов и не заметила приближения акулы. Тот был более внимательным и начал укрывать женщину своими плавниками. В какой-то момент он и вовсе поднял биолога на поверхность на своей спине.

Поблизости находился еще один кит, который также старался отогнать хищницу от человека, сообщает «ТВ Центр».

По словам Хаузер, произошедшее может быть означать, что морские млекопитающие наделены инстинктом защищать других живых существ от опасности.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Apple не нравится увлеченность детей смартфонами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО