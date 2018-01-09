Киты защитили женщину от нападения акулы

В Тихом океане горбатые киты спасли биолога Нэн Хаузер от атаки тигровой акулы.

Инцидент произошел в районе островов Кука. Биолог плавала рядом с одним из китов и не заметила приближения акулы. Тот был более внимательным и начал укрывать женщину своими плавниками. В какой-то момент он и вовсе поднял биолога на поверхность на своей спине.

Поблизости находился еще один кит, который также старался отогнать хищницу от человека, сообщает «ТВ Центр».

По словам Хаузер, произошедшее может быть означать, что морские млекопитающие наделены инстинктом защищать других живых существ от опасности.