Китайцы запустили вторую космическую станцию

КНР запустил в космос вторую обитаемую космическую станцию. Ракета-носитель стартовала с космодрома Цзюцюань сегодня, 15 сентября.

Станция занимает около 18 метров в длину и поднимется на высоту около 380 километров, сообщил Интерфакс. Диаметр "Тяньгун-2", без учета солнечных батарей, составляет 3,35 метра , масса - 8,6 тонн, а длина — 10,4 метра.

После 2020 года китайцы планируют разместить на орбите Земли третью станцию "Тяньгун-3", к которой присоединят два научных модуля. Если китайцам удастся это сделать, то новая станция станет второй мультимодульной космической станцией после Международной.