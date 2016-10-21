Китайцы привезут в Россию новую модель кроссовера Lifan

Весной 2017 года китайский автоконцерн Lifan Group представит на российском рынке новую модель кроссовера Myway. Семиместный автомобиль до конца этого года пройдет процедуру сертификации.

Как рассказал представитель концерна Lifan, авто модели Myway очень популярны на родине производителя, а по данным статистики его продажи на сегодня составляют от 7 до 8 тысяч единиц в месяц. Замгендиректора «Лифан Мотор Рус» Ван Сяолун пояснил журналистам, что предприятие, выпускающее кроссовер, не справляется с растущим спросом и работает в три смены.

"По нашим планам, уже в этом году мы получим ОТТС, так что российские клиенты могут ожидать запуск этой модели уже весной следующего, 2017 года», — пояснил представитель Lifan.

Право на прохождение необходимой процедуры для получения сертификата на право продажи – ОТТС, могут оформлять только аккредитованные государством организации. В Китае автомобиль продается с 4-цилиндровым 1,5-литровым мотором мощностью 109 л.с.

Характеристики мощности позволяют производить такие машины с 5-скоростной МКПП, выпускать авто с 4-диапазонной автоматической КПП. По некоторым данным продаж, марка китайского авто от Lifan Group стала более востребована покупателями в России по сравнению с прошлым годом, пишет «АвтоСтат Инфо».

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