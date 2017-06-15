Китайцы планируют вырастить на Луне картофель

Китайские ученые планируют посадить картофель на Луне, а также доставить на спутник Земли личинок шелкопряда.

По словам профессора Се Гэнсиня из Чунцинского университета, с помощью экспериментов возможно будет понять, сможет ли человечество колонизировать другую планету.

Для этого китайские ученые попробуют выяснить, сумеет ли картошка и гусеницы обосноваться на Луне, сообщает «Экономика сегодня».