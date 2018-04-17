Китайцы назвали «Аэрофлот» любимой авиакомпанией
«Аэрофлот» второй год подряд становится лауреатом китайской премии Flyer Award 2018 в номинации «Самая любимая иностранная авиакомпания».
Ежегодно крупнейшие представители глобальной туристической отрасли, которые работают на китайском рынке, определяются экспертным жюри, а также в результате голосования часто пассажиров.
Самолеты «Аэрофлота» летают из Москвы в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.
Кроме того, для удобства пассажиров из Китая официальный сайт «Аэрофлота» доступен на китайском языке, сообщает «РИА Новости».
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