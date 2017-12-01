Китайцы нашли у себя огромные запасы нефти

На северо-западе Китая обнаружено одно из крупнейших месторождений нефти.

Предполагается, что запасы «черного золота» здесь составляют выше одного миллиарда тонн. Примерно половина этого объема уже подтверждена специалистами, передает НСН со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Кроме того, есть предположения, что поблизости может находиться еще одно столь же крупное месторождение.