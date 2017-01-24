Китайцы хотят «купить» Дзюбу у «Зенита»

Сразу два китайских футбольных клуба заинтересовались нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

Первый из них - «Тяньцзинь Цюаньцзянь» - уже направил руководству «Зенита» запрос о возможном трансфере российского игрока, сообщает издание Corriere dello Sport. До этого китайский клуб намеревался заполучить нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, но получил отказ. Название второго клуба, претендующего на Дзюбу в своем составе, не раскрывается.

Сам Дзюба несколько ранее в Instagram написал, что принял решение продолжить вою карьеру в Китае. Он отметил, что такое решение далось ему нелегко и поблагодарил свою команду. Пользователи ресурса сочли это шуткой, а некоторые отреагировали негативно, назвав футболиста предателем.